İSTANBUL 5°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2024 Cumartesi / 3 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 9 asker için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi. Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e gönderdiği mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucunda Türk ordusunun askerlerinin şehit olması ve yaralanması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız, bizim acımızdır. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, ailelerinin acısını paylaştığını belirtirken, yaralılara acil şifalar diledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.