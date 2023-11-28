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Dünya

Azerbaycan'dan yasa dışı mali işlere karışan Fransa, ABD ve Almanya'ya kınama

Azerbaycan, ülkedeki yasa dışı mali işlere karıştığı gerekçesiyle Fransa, ABD ve Almanya'yı kınadı.

AA28 Kasım 2023 Salı 15:05 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan yasa dışı mali işlere karışan Fransa, ABD ve Almanya'ya kınama
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa Büyükelçisi ile ABD ve Almanya'nın geçici maslahatgüzarlarının Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

"AbzasMedia" isimli haber portalının Fransa, ABD ve Almanya'daki kayıtlı kuruluşlarının katılımıyla yasa dışı mali işler gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, söz konusu ülkelerin Bakü'deki büyükelçiliklerinin de bu faaliyetlerde yer aldığına dikkat çekildi. Açıklamada, bu faaliyetlere ciddi şekilde itiraz edildiği vurgulandı.

ABD'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı, FreedomNow, Yeni Demokrasi Vakfı ve diğer kuruluşların Azerbaycan topraklarına yasa dışı mali kaynak aktardığı, hibe verme kurallarını ihlal ettiği ve AbzasMedia'nın faaliyetlerine yasa dışı katkılarda bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin hibe faaliyetleri ve hibe anlaşmalarına ilişkin mevzuatına göre, hibe anlaşmalarının ilgili usule uygun olarak devlet tescilli olması gerekmektedir ve kayıtsız projelere fon tahsis edilmesi ülke yasalarının ciddi bir ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan basın yasasına göre, yerel medyanın yabancı ülkelerin gerçek veya tüzel kişileri ile devlet kurumları tarafından finanse edilemeyeceği de vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ülkelerin büyükelçiliklerinin ve kuruluşlarının ülkemizdeki hukuka aykırı eylemlerinin diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi'nin ihlali olduğu kaydedildi. Azerbaycan tarafı, ülkemizin yasalarına aykırı olan ve ülkenin iç işlerine müdahale etmeyi amaçlayan bu faaliyeti şiddetle kınamış, anılan hususlara ilişkin ulusal yasalar uyarınca uygun önlemleri alma hakkını saklı tuttuğuna dikkat çekmiştir."

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