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Dünya

Azerbaycanlı diplomatlar Tahran Büyükelçiliği'ne dönecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'da gerçekleştirdikleri görüşmede Azerbaycanlı diplomatların yakın tarihlerde Tahran Büyükelçiliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

IHA6 Mart 2024 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
Azerbaycanlı diplomatlar Tahran Büyükelçiliği'ne dönecek
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Azerbaycan ve İran arasındaki buzlar eriyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan Büyükelçiliğine 27 Ocak 2023 tarihinde terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan hakkında verilen mahkeme kararının ardından Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin çalışanlarının dönmesi yönünde atılacak adımlar ele alındı. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan, "Azerbaycanlı meslektaşımla görüşmemizde İran'da Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanını öldüren şahsın yargılanmasının sonucunu görüştük. Azerbaycan'ın diplomatik heyetinin yakın zamanda İran'a gönderilmesine ilişkin tedbirlerin alınması konusunda mutabakata vardık" dedi.

TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SALDIRAN KİŞİYE İDAM CEZASI VERİLDİ

İran Adalet Bakanlığı tarafından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne 27 Ocak 2023 tarihinde saldıran Yasin Hüseyinzade'ye idam cezası verilmişti. Hüseyinzade hakkındaki kararın İran Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmıştı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu Büyükelçilik Güvenlik Amiri Orhan Askerov şehit olmuş. İki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellemeye çalışırken yaralanmıştı. Azerbaycan hükümeti saldırının ardından Tahran yönetimini yeteri kadar güvenlik önemlerini almadığını gerekçe göstererek 29 Ocak'ta büyükelçilik çalışanları ve aile üyeleri ile birlikte toplam 53 kişiyi Bakü'ye tahliye etmişti.

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