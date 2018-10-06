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Azez'de patlama; 3 ölü, çok sayıda yaralı

Suriye'nin Azez kentinde patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

  • DHA
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Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde saat 13.45 sıralarında patlama meydana geldi. Araç tamircilerinin bulunduğu bölgede büyük gürültüyle meydana gelen patlama sonrası her tarafı alevler kapladı. Sebebi bilinmeyen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olanların gelme ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde teyakkuz durumuna geçildi.

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