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Azınlık Türklere Yunan zulmü

Yunanistan Dedeağaç’ta bir Türk köyünde cuma namazına katılan Gümülcine’nin seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, ‘makamı gasp’ ile suçlanarak, 80 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Yunanistan’da  Dedeağaç (Aleksandrupolis) Asliye Mahkemesi, Gümülcine müftüsü İbrahim Şerif’i, Dedeağaç bölgesindeki bir Türk köyünde kılınan Cuma namazına iştirak ettiği için suçlu buldu. Şerif, ‘makamı gasp’ iddiasıyla yargılandığı davada 80 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 80 günlük hapis cezasının paraya çevrilmesine hükmetti.

“HAYIRLISI ALLAH’TAN”

Müftü Şerif, avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek, bir üst mahkemeye başvurdu. Şerif, mahkeme kararıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dedeağaç köylerinden Musaköy’de cuma namazına katılmamız, makam gasbı sayılarak, 5 Kasım 2019 tarihinde, Dedeağaç mahkemesi tarafından 80 gün cezaya çarptırıldık. Hayırlısı Allah’tan.” ifadelerini kullandı. Gümülcine’deki Müslüman Türk halkı tarafından müftü seçilen İbrahim Şerif, ‘resmi makamı gasp’ suçlamasıyla hakkında açılan çok sayıda davadan mahkum edilmişti.

AİHM’DEN DÖNER

Şerif, başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından haklı bulunmuş ve Yunanistan para cezasına çarptırılmıştı. Yunanistan’da, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.Yunanistan’ın Azınlık Türkler’e yönelik hukuksuz uygulamaları ülkede rahatsızlığa neden oldu. 

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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