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Dünya

Azov Taburu, Mi-35M tipi helikopteri vurdu

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov Taburu, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde alçak uçuş yapan Rusya'ya ait Mi-35M tipi helikopteri vurarak düşürdü.

IHA17 Haziran 2022 Cuma 00:00 - Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov Taburu birçok noktada direnişini sürdürüyor. Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-35M tipi helikopteri Taşınabilir Hava Savunma Sistemi (MANPADS) ile vurarak düşürdü.

Azov Taburunun eski komutanlarından Maksim Zhorin tarafından Rus helikopterinin vurulduğu anlara ait paylaşılan görüntülerde, füze ile vurulan helikopterin alev topuna döndüğü ve yere çakıldığı görüldü. Helikopterde bulunan Rus personelin akıbeti hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

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