21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8686
  • 6,5838
  • 240.266
  • 96.271
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BAE, Afrika’dan milyarlarca dolar değerindeki altını yasa dışı yollarla taşıyor

Afrika kıtasından her yıl milyarlarca dolar değerindeki altının yasa dışı yollarla Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) taşındığı ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Afrika kıtasından her yıl milyarlarca dolar değerindeki altını kayıtsız olarak Dubai’ye taşıdığı ortaya çıktı.
 
Reuters’in hazırladığı analiz sonucu ulaştığı verilere göre, BAE, 2016 yılında Afrika’dan 15,1 milyar dolarlık altın ithal etti. Bu sayı 2006 yılında 1,3 milyar düzeyindeydi. Altın cinsinden bakılacak olursa, 2016 yılında 446 ton altın ithal eden BAE, 2006 yılında sadece 67 ton ithal etmişti.
 
Afrika devletlerinin ihracat kayıtlarında bu altınların büyük bir kısmının kaydının bulunmadığını aktaran Reuters, konuyla ilgili görüş aldığı beş farklı ticaret ekonomistinin, “Afrika’dan ayrılan büyük miktarlardaki altın, onları çıkaran devletlere vergi ödenmeden kıtayı terk ediyor.” dediğini aktardı.
 
Reuters’in analizinde, Afrika hükûmetlerince Birleşmiş Milletler (BM) veri tabanına (Comtrade) gönderilen bilgilerin “son yıllarda kıtadan yapılan altın ihracatının birincil hedefinin BAE olduğunu gösterdiği” belirtildi.
 
Afrika kıtasından çıkan altın rakamlarıyla BAE’ye giren altın rakamlarını karşılaştıran Reuters; 2015 yılında dünyanın en büyük altın ithalatçısı konumunda Çin’in bulunmasına rağmen, 2016 yılında BAE’nin Çin’de iki kat daha fazla altın ithal ettiğini öğrendi.
 
BAE’nin 2016 yılında 46 Afrika ülkesinden altın ithal ettiği görülmesine rağmen, bu ülkelerin 25 tanesi, BM veri tabanına “BAE’ye ihracat yaptıklarına ilişkin” bir bilgi göndermedi. Buna karşılık, BAE, söz konusu 25 ülkeden 7,4 milyar dolarlık altın ithal ettiğini açıkladı.
 
Kalan 21 ülkenin BAE’ye gönderdiklerini açıkladıkları altın rakamları da, BAE’nin ithal ettiğini açıkladığı rakamlarla örtüşmüyor. Buna göre, BAE’nin BM veri tabanına bilgi gönderen 21 Afrika ülkesinin söylediği rakamın çok üstünde bir ithalat yaptığı anlaşılıyor.
 
Afrika Birliği’ne endüstriyel kalkınma noktasında üst düzey danışmanlık yapan ve organizasyonun maden birimlerini tesis eden Frank Mugyenyi, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Çok büyük miktarlardaki altın, kayıtlarımızda yer almadan Afrika’yı terk ediyor. BAE, Afrika’nın kontrolsüz çevrelerinden faydalanıyor.” diye konuştu.

Başkan Erdoğan çocuklarla düet yaptığı anların görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dört askerimizin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Dört askerimizin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

'Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız'

'Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız'

Bakan Albayrak: Konkordatolar gündemimizden çıkıyor

Bakan Albayrak: Konkordatolar gündemimizden çıkıyor

BM: ABD ve Afgan güçleri, Taliban´dan daha fazla sivil öldürdü

BM: ABD ve Afgan güçleri, Taliban´dan daha fazla sivil öldürdü

'Algoritma dedikleri şeye baksınlar, onun arkasında bir Müslüman görecekler'

'Algoritma dedikleri şeye baksınlar, onun arkasında bir Müslüman görecekler'

Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı

Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

Evinin bahçesine bakın ne yaptı!

Evinin bahçesine bakın ne yaptı!
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul-Bodrum uçağında panik anları!

İstanbul-Bodrum uçağında panik anları!

Trafik sigortalarında yeni dönem

Trafik sigortalarında yeni dönem

Mehmet Aydın'a büyük şok! Uruguay'daki malvarlığına el konuldu

Mehmet Aydın'a büyük şok! Uruguay'daki malvarlığına el konuldu

WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak

WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA