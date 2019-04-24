BAE, Afrika’dan milyarlarca dolar değerindeki altını yasa dışı yollarla taşıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Afrika kıtasından her yıl milyarlarca dolar değerindeki altını kayıtsız olarak Dubai’ye taşıdığı ortaya çıktı.

Reuters’in hazırladığı analiz sonucu ulaştığı verilere göre, BAE, 2016 yılında Afrika’dan 15,1 milyar dolarlık altın ithal etti. Bu sayı 2006 yılında 1,3 milyar düzeyindeydi. Altın cinsinden bakılacak olursa, 2016 yılında 446 ton altın ithal eden BAE, 2006 yılında sadece 67 ton ithal etmişti.

Afrika devletlerinin ihracat kayıtlarında bu altınların büyük bir kısmının kaydının bulunmadığını aktaran Reuters, konuyla ilgili görüş aldığı beş farklı ticaret ekonomistinin, “Afrika’dan ayrılan büyük miktarlardaki altın, onları çıkaran devletlere vergi ödenmeden kıtayı terk ediyor.” dediğini aktardı.

Reuters’in analizinde, Afrika hükûmetlerince Birleşmiş Milletler (BM) veri tabanına (Comtrade) gönderilen bilgilerin “son yıllarda kıtadan yapılan altın ihracatının birincil hedefinin BAE olduğunu gösterdiği” belirtildi.

Afrika kıtasından çıkan altın rakamlarıyla BAE’ye giren altın rakamlarını karşılaştıran Reuters; 2015 yılında dünyanın en büyük altın ithalatçısı konumunda Çin’in bulunmasına rağmen, 2016 yılında BAE’nin Çin’de iki kat daha fazla altın ithal ettiğini öğrendi.

BAE’nin 2016 yılında 46 Afrika ülkesinden altın ithal ettiği görülmesine rağmen, bu ülkelerin 25 tanesi, BM veri tabanına “BAE’ye ihracat yaptıklarına ilişkin” bir bilgi göndermedi. Buna karşılık, BAE, söz konusu 25 ülkeden 7,4 milyar dolarlık altın ithal ettiğini açıkladı.

Kalan 21 ülkenin BAE’ye gönderdiklerini açıkladıkları altın rakamları da, BAE’nin ithal ettiğini açıkladığı rakamlarla örtüşmüyor. Buna göre, BAE’nin BM veri tabanına bilgi gönderen 21 Afrika ülkesinin söylediği rakamın çok üstünde bir ithalat yaptığı anlaşılıyor.

Afrika Birliği’ne endüstriyel kalkınma noktasında üst düzey danışmanlık yapan ve organizasyonun maden birimlerini tesis eden Frank Mugyenyi, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Çok büyük miktarlardaki altın, kayıtlarımızda yer almadan Afrika’yı terk ediyor. BAE, Afrika’nın kontrolsüz çevrelerinden faydalanıyor.” diye konuştu.