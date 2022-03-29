BAE destekli güçlerin komutanı öldürüldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre araçtan ateş açan saldırganlar, görev aldığı merkez yakınlarında motosiklet kullanmakta olan Hizam Emni komutanı Ekrem el-Meşraki'yi vurdu.

Meşraki, bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne ait hastaneye kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 2017'de kurulan Birleşik Arap Emirlikleri destekli GGK, geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki stratejik öneme sahip bölgeleri kontrolü altında tutuyor.