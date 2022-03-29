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Dünya

BAE destekli güçlerin komutanı öldürüldü

Yemen'in güneyindeki Aden ilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı Hizam Emni güçleri komutanının kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

AA29 Mart 2022 Salı 13:01 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 13:01
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre araçtan ateş açan saldırganlar, görev aldığı merkez yakınlarında motosiklet kullanmakta olan Hizam Emni komutanı Ekrem el-Meşraki'yi vurdu.

Meşraki, bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne ait hastaneye kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 2017'de kurulan Birleşik Arap Emirlikleri destekli GGK, geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki stratejik öneme sahip bölgeleri kontrolü altında tutuyor.

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