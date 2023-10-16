BAE ile ABD'den siber yakınlaşma

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu iş birliğinin Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun Kasım 2021'de BAE'ye yaptığı ziyarete dayandığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında, siber güvenlik bilgileri de dahil finans sektörüyle ilgili bilgi paylaşımı ile iş birliğini teşvik etmek amacıyla personel eğitimi ve çalışma ziyaretleri yapılacağı kaydedilen açıklamada, sınır ötesi siber güvenlik tatbikatlarının yürütülmesi gibi yetkinlik geliştirme faaliyetlerinin de gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu iş birliğinin ABD Hazine Bakanlığının kamu-özel sektör ortaklıkları ve uluslararası ortaklarla yakın ilişkiler de dahil olmak üzere finansal sistem için siber güvenlik sonuçlarını iyileştirmeye yönelik devam eden yaklaşımının bir parçası olduğu vurgulandı.

Bakan Yardımcısı Adeyemo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, siber saldırılar ve fidye yazılımı saldırılarının daha karmaşık hale geldikçe, bu saldırıların uluslararası finansal sistemi etkilemesini önlemek için yakın iş birliğinin de önem kazandığını belirterek, "BAE hükümetinin bu tehditlerle mücadeleye yönelik küresel çabalarımızda ortak olarak olmasından memnuniyet duyuyoruz ve ortaklığımızı genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.