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Dünya

BAE kabinesi İsrail'le normalleşme anlaşmasını onayladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kabinesi, İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşmasını onayladı. ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le 'ilişkilerini tamamen normalleştirmek' için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 17:44 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 17:44
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BAE hükümetinin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun, BAE ve İsrail arasında tam diplomatik ilişki ve barış anlaşması olan İbrahim Anlaşması'nı onaylama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Kurul tarafından anlaşmanın onaylandığına dair kararname çıkarılması için anayasal işlemlere başlanması talimatı verildiği ifade edildi.

Anlaşmanın bölge halklarının beklentilerinin gerçekleşmesi için barış ve istikrarın önemli bir parçası olacağı, ayrıca ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin yolunu açmasından ötürü bölge halklarının refah ve ilerleme çabalarına destek vereceği savunuldu.

İsrail meclisi, 15 Ekim'de BAE ile yapılan normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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