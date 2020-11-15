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Dünya

BAE 'normal'in dışına çıktı! Önce ihanet etti şimdi gözaltına alıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde devlete ait bir tesisin fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle 2 İsraillinin gözaltına alındığı bildirildi. İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını imzalamıştı. Bu anlaşmanın ardından BAE, İsrail vatandaşlarına vize muafiyeti getirmişti.

AA15 Kasım 2020 Pazar 17:52 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 18:15
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Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, 2 İsraillinin yasak olmasına rağmen Dubai kentinde devlete ait resmi bir tesisin fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle BAE güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan İsraillilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, habere ilişkin İsrailli veya BAE'li yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

BAE'de yasalar gereği çeşitli hükümet binalarının, askeri alanların ve havaalanlarının fotoğraflanmasına izin verilmiyor.

İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını imzalamıştı.

Bu anlaşmanın ardından BAE, İsrail vatandaşlarına vize muafiyeti getirmişti. 

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