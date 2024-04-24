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Dünya

BAE, sel hasarı için 545 milyon dolar tahsis ettiklerini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede 8 gün önce meydana gelen sel felaketinin zararını karşılamak için yaklaşık 545 milyon dolar tahsis ettiklerini duyurdu.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 23:50 - Güncelleme:
BAE, sel hasarı için 545 milyon dolar tahsis ettiklerini duyurdu
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BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum'un da katıldığı başkent Abu Dabi'de gerçekleştirilen kabine toplantısında, ülkede geçtiğimiz günlerde yaşanan hava koşullarının sonuçları ve etkileri görüşüldü.

Toplantıda konuşan BAE Başbakanı Al Maktum, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in selden kaynaklanan hasarın kontrolü, ailelere destek verilmesi ve altyapının derhal incelenmesi yönünde talimatlar verdiğini belirtti.

Vatandaşlarının ve bölge sakinlerinin güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Al Maktum, "Vatandaşların konutlarında, evlerinde meydana gelen hasarların giderilmesi için 2 milyar dirhem (yaklaşık 545 milyon dolar) tutarında bir miktarı onayladık. Bu dosyanın takibi, evlerdeki hasarların belirlenmesi ve tazminatların ödenmesi için bakanlık komitesi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Al Maktum, ayrıca Bakanlar Kurulu'nda sağanak ve su baskınlarının altyapıya verdiği zararları değerlendirmek, devlet düzeyinde çözüm ve tedbirler önermek üzere Enerji ve Altyapı Bakanlığı başkanlığında bir komisyon oluşturduklarını aktardı.

BAE, 16 Nisan'da ülkede son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kaydedildiğini duyurmuştu. Kötü hava koşulları ülkede havalimanlarının kapanmasına, uçuşların aksamasına, ekonomik hayatta sıkıntılar yaşanmasına yol açmıştı.

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