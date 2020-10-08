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Dünya

BAE'den darbeci lidere tam destek! 24 adet Super Tucano siparişi

Birleşik Arap Emirlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine teslim edilmek üzere 24 adet Super Tucano uçağı sipariş etti.

star.com.tr08 Ekim 2020 Perşembe 19:27 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 19:27
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Clash Report’un aktardığına göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), darbeci lider Hafter’e teslim edilmek üzere 24 adet Super Tucano tipi turboprop uçağı Brezilya’dan sipariş etti.

Söz konusu uçaklar, Libya meşru hükümetine karşı Hafter'in yeni saldırısında kullanılmak için temin edildi.

Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü (SIPRI) tarafından hazırlanan, ülkelerin yıllık silah alış ve satış verilerini içeren raporuna göre ise dünyanın 8 büyük silah alıcısından biri haline gelen BAE, 2015 ve 2019 yılları arasında Mısır ve Ürdün’le birlikte Hafter milislerine helikopter dahil pek çok silah temin etmiştir. 

Raporda, darbeci Hafter'in 2015-2019 arasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'den zırhlı araçlar, Mısır'dan savaş uçakları ve Belarus'tan helikopterler aldığı yer alıyor. Trablus'a yönelik saldırılar da olmak üzere Libya genelindeki birçok saldırıda savaş uçaklarının ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığı belirtiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçakların Libya'ya silah ve paralı asker taşıdığı daha önce de tespit edilmişti.

Raporda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sadece Libya'da değil Yemen'deki iç savaşta da sorumluluğu olduğuna dikkat çekiliyor.

star.com.tr

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