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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilk nükleer santralin çalışmasına onay

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ilk nükleer santralin faaliyete geçmesi için onay verdiği bildirildi.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi13:19 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 13:19

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın nükleer endüstri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, BAE Federal Nükleer Denetim İdaresi, Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) tarafından inşa edilen santralin 1 no'lu reaktörünün faaliyete geçmesine izin verdi.

Kaynaklar, reaktörün yapılacak testlerin ardından faaliyetine başlayacağını ileri sürdü.

Haber, henüz BAE tarafından doğrulanmadı.

Emirlikler Nükleer Enerji Şirketinin (ENEC) 2009'da yaptığı ihaleyi kazanan KEPCO, Abu Dabi'nin 270 kilometre batısında APR-1400 tipi 4 reaktörden oluşan bir nükleer santral inşa etmişti.

BAE'nin ve Arap Yarımadası'nda ilk nükleer enerji santrali olacak Bereket'in, 5 bin 600 megavat kapasiteyle BAE'nin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini sağlaması planlanıyor.

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