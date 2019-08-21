The Hindu’da yer alan habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Birleşik Arap Emirlikleri’nin kurucusu olan Şeyh Zayed bin Sultan El Nahyan adına hazırlanan nişan, Şeyh Zayed’in doğumunun üzerinden geçen yüz yılın ardından Başbakan Modi’ye takdim edilmesiyle ayrı bir anlam kazanacaktır.”

Bu ziyaret, Keşmir’in statüsünün değiştirilmesinin ardından Hindistan Başbakanı Modi tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bir ülkeye gerçekleştirilen ilk seyahat olması açısından önem taşıyor.

İLK KEZ OLMUYOR

Hindistan Başbakanı Modi, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen seçimlerin arifesinde BAE tarafından bir kez daha Zayed Nişanı ile ödüllendirilmişti. Verilen poz ve yapılan açıklamalar, seçimlere yönelik imaj çalışması olarak yorumlanmıştı.