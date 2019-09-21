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Bağdat, IKBY’nin ihraç ettiği petrolün peşine düştü

Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol ihracatı gelirlerinin incelenmesi için bir komite kurdu.

  • AA
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Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Enerji ve Petrol Komisyonu toplantısında IKBY'nin petrol ihracatı meselesi görüşüldü. 
 
Toplantıda, IKBY'den ihraç edilen petrolün miktarı ile gelirinin araştırılması  için 7 üyeden oluşan bir komite kurulması kararı alındı. 
 
Kurulan komitenin konuyla ilgili hazırlayacağı raporu 7 gün içerisinde meclis başkanlığına sunması bekleniyor.
 
Irak merkezi yönetimi, IKBY’nin günlük 250 bin varil petrol ihraç ettiğini, bunun gelirlerini Bağdat'la paylaşmadığını ifade ediyor.

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