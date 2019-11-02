Tahrir göstericilerinden bir grup genç, 25 Ekim'de yeniden alevlenen hükümet karşıtı gösterileri kapsamında tepkilerini ortaya koymak için alt geçit tünelinin duvarlarına siyah beyaz ve renkli resim ile karikatürler çizdi.

Duvarlarda en çok ülke bayrakları, kadın göstericiler, protestoların simgesi haline gelen "Tuk Tuk" isimli motor taksiler ve göstericilerin bulunduğu, "Türk Lokantası" adı verilen binaya ilişkin çizimler göze çarpıyor.

"Sanatı ve yaşamı seven bir halkız"

Kadın protestoculardan Lina Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Protestolarımızı barışçıl şekilde sürdürmeye kararlıyız. Resim ve karikatürlerimiz de bunun bir parçası. Sanatı yaşayan ve seven bir halk olduğumuzu dünyaya göstermek istiyoruz." dedi.

Tünelin yanı sıra Tahrir Meydanı çevresindeki duvar ve binalarda da ekim protestolarını simgeleyen ve hükümeti eleştiren çeşitli resim ve karikatürler yer alıyor.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.