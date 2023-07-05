Bağımsızlıklarını ilan etmelerinden bu yana ilk kez seçime gidecekler

Güney Sudan, bağımsızlığını ilan ettiği 2011'den bu yana ilk kez seçime gidecek. Ülkenin Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit yaptığı açıklamada, ertelenen seçimlerin daha önce planlandığı gibi gelecek yıl düzenleneceğini ve devlet başkanı adayı olacağını duyurdu. Sudan Halk Kurtuluş Hareketi partisi destekçilerine açıklamalarda bulunan Mayardit, adaylığının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunu "tarihi bir olay" olarak nitelendirdi. Mayardit, "Yeniden canlandırılmış barış anlaşmasındaki bölümleri uygulamakta kararlıyız, seçim 2024'te olacak" dedi.

Güney Sudan'ın bağımsızlığını kazanmasına liderlik eden Salva Kiir Mayardit, 2013'te başlayan iç savaş nedeniyle ülkenin tek lideri olarak görev yaptı.

Salva Kiir Mayardit ve Devlet Başkanı Yardımcısı Riek Machar'a bağlı birlikler arasında yaşanan çatışmalar sonrası 2018'de taraflar arasında güç paylaşımını öngören barış anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında geçtiğimiz yıl sona ermesi planlanan 3 yıllık geçiş hükümetinin görev süresinin uzatılmasına karar verilmişti. Geçiş döneminin sona ermesi için Şubat ayında yapılması planlanan seçimler, anlaşma maddelerinin uygulanamaması nedeniyle ertelenmişti.

Seçimler için Mayardit dışında henüz kimse adaylığını açıklamazken, Riek Machar'ın aday olması bekleniyor.

Ülkede 5 yıl süren iç savaşta 400 bin kişi hayatını kaybetmişti.