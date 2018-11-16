Bahreyn, ABD'den 12 helikopter almak için anlaşma imzaladı

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Hava Kuvvetleri Komutanı General Şeyh Hamed bin Abdullah Al Halife, AH-1Z Viper tipi 12 helikopter almak için Bell şirketiyle 912 milyon dolar tutarında anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Al Halife, söz konusu helikopterlerin, Bahreyn hava kuvvetlerine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Anlaşmaya göre, Bahreyn helikopterlerin ilk partisini 2022'de teslim alacak.