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Dünya

Bahreyn ile İsrail arasında deniz yolu hattı

Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin bir parçası olarak iki ülke arasında deniz yolu hattının da faaliyete geçirileceği bildirildi.

AA13 Ekim 2020 Salı 13:07 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 13:09
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, ilk Bahreyn kargo gemisinin yakında Bahreyn'deki Halife Bin Selman Limanı'ndan İsrail'in Hayfa Limanı'na varacağı belirtildi.

Haberde, MSC Israel şirketinin Genel Müdürü Edni Simkin’in, “Bahreyn'de liman ve deniz taşımacılığı alanındaki üst düzey yetkililer, İsrail ile iş birliğini geliştirmeye büyük ilgi gösteriyor.” şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) de dün Hayfa Limanı'na ilk kargo gemisi ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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