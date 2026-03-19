19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Dünya

Bakan Fidan Katar'daki Türk Birliğini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak için gittiği Katar'daki yeni modern bir yapıya kavuşturulan Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığını ziyaret etti.

METE ALİ MAVİŞ19 Mart 2026 Perşembe 15:56 - Güncelleme:
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın bugün Doha ziyareti kapsamında Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığı Karargâhı'nı ziyaret etti. Bakanı Fidan'ı üsteki Türk komutanlarının karşıladığı öğrenildi.

Komutanlar, ayrıca Bakan Fidan'a modern bir yapıya kavuşturulan Türk üssünün tanıtımını gerçekleştirdi.

Fidan, dün, bölgedeki son gelişmeler üzerine Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde başkent Riyad'da düzenlenen toplantıya katılmıştı.

Bakan Fidan, 17 Mart'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yakında bir bölge ziyaretim olacak. Yarından itibaren bölge ziyaretine çıkıyorum. Bölge ülkeleriyle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

KATAR-TÜRK BİRLEŞİK MÜŞTEREK KUVVET KOMUTANLIĞI KARARGAHI

Birliğin çekirdek kadrosu 4 Ekim 2015 tarihinde Katar'a ilk kez konuşlandı, 8 Ekim 2015 tarihinde ise Bayrak Çekme Töreni icra edildi.

2017 yılı içinde Katar'a intikal eden mekanize ve komando birlikler ile teşkilat yapısı güçlendirildi. Ayrıca, 2024 yılı içinde birlik bünyesinde bir Deniz Unsur Komutanlığı (DUK) ve bir Hava Unsur Komutanlığı (HUK) teşkil edildi.

Mevcut toplamın yaklaşık 1000 olduğu KTBMK Komutanlığının aslî vazifesi, icra edilecek müşterek/birleşik eğitimler ve tatbikatlar vasıtasıyla, Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek olduğu biliniyor.

KTBMK Komutanlığı, bu maksatla Katar Silahlı Kuvvetleri birliklerine yerinde eğitim veriyor, müşterek tatbikatlar ve ikili çalışmalarla tecrübe aktarımı yapıyor.

Türkiye ABD/İsrail-İran savaşı için devrede! Bakan Fidan: Getirdiğimiz teklifler herkesin menfaatine

Albayrak: Yoğun füze saldırısı oldu

Görüşmeler peş peşe geldi! Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

