Bakan Nebati, İstanbul Finans Merkezi'ni ziyaret etti

Nebati, Twitter hesabından, İstanbul Finans Merkezi'nde yaptığı incelemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Finansal piyasaların küresel ölçekte giderek merkezileştiği bir dönemde, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine fayda sağlayacak ve kısa bir zaman sonra açılışa hazır hale gelecek İstanbul Finans Merkezi'ni yerinde incelediklerini ve çalışmalara ilişkin detaylı bilgi aldıklarını belirten Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır nitelikle hayata geçecek olan İstanbul Finans Merkezi, uluslararası sermaye piyasalarına önemli katkılar sağlayacak olup, İstanbul'un finans merkezi olması hususunda da hem bölgesel hem de finansal ihtiyaçlara cevap verecektir."