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Dünya

Bakan Özhaseki paylaştı! Vatandaşlar projeden memnun olduklarını belirtti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki vatandaşların, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamındaki hibe ve kredilere ilişkin memnuniyetlerini anlattığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

AA10 Ekim 2023 Salı 12:14 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki paylaştı! Vatandaşlar projeden memnun olduklarını belirtti
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Özhaseki, videoyu paylaştığı mesajında, "Biz büyük bir milletiz, el ele verince her zorluğun üstesinden geliriz." ifadesini kullandı.

Söz konusu videoda, vatandaşlar, Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde artırılan hibe ve kredi desteğine yönelik ilgiyi ve memnuniyeti dile getirdi.

Videoda, evini, dükkanını yerinde yenilemek isteyen depremzedeler, hibe ve kredilerin kendilerine "ilaç gibi geleceğini" anlattı.

Bu güzel adımı desteklediklerini belirten vatandaşlar, "Şehrin daha erken kalkınması için iyi bir proje. Devletin bize verdiği imkanlar çok iyi. Bu destekler sayesinde tabii ki memleketimiz ayağa kalkacak." değerlendirmesinde bulundu.

HİBE VE KREDİ MİKTARLARI ARTIRILDI

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerin bir an evvel ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'ndeki hibe ve kredi desteklerinin artırıldığını açıklamıştı.

Hibe ve kredi miktarları, afet konutları için 750 bin liraya, iş yerleri için 400 bin liraya çıkarılmış, ahırlı köy evleri için de 750 bin lira hibe ve 1 milyon lira kredi desteği sağlanacağının müjdesi verilmişti.

  • yerinde dönüşüm
  • hibe ve kredi
  • deprem bölgesi

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