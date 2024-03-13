Bakan Uraloğlu: Yağdonduran Tüneli sayesinde yıllık 253,1 milyon lira tasarruf sağlanacak

Çayboyu Yolu, Sivas-Malatya kara yolundaki Yağdonduran Tüneli ve Bağlantı Yolu, Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı ve Tayyip Erdoğan Bulvarı için düzenlenen toplu açılış törenine konuşan Uraloğlu, açılışı yapılan projelerin, Sivas'ın ulaşım ağının gücüne güç katacağını söyledi.

Uraloğlu, coğrafi konumuyla kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere ve Güneydoğu'ya bağlayan Sivas'ın, doğu-batı yönünde de İran sınırından Çanakkale'ye kadar Anadolu'yu kat eden D-200 Devlet Yolu güzergahında bulunduğunu belirtti.

Sivas'ın, konumu gereği ülkenin tüm kara ve demir yolu güzergahlarının arasında bir köprü niteliği taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, "Bu nedenle Sivas ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Şehrimizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için yoğun çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Sivas'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 171 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2002 yılında 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 836 kilometreye, 7 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 585 kilometreye yükselttik. Sivas'ı Erzincan'a, Kayseri'ye, Tokat'a, Yozgat'a ve Kahramanmaraş'a bölünmüş yollarla bağladık. Şarkışla-Kaynar yolu, Hafik-Doğanşar yolu, Sivas-Çamlıbel-Tokat yolu, Hafik-Doğanşar yolu, Koyulhisar-Mesudiye yolu, Reşadiye-Gölova-İmranlı Ayrımı yolu ile Kangal-Çetinkaya Ayrım Divriği yolu gibi projeleri hayata geçirdik. Kangal-Balıklı Çermik turistik yolu ile Şarkışla-Akçakışla Yolunu sathi kaplamalı tek yol olarak tamamladık. Sivas Karayün Celalli Yolu'nda Eğri Köprüsü ile Eski Sivas-Malatya yolu üzerindeki tarihi Fadlum Köprüsü'nün onarımını yaptık. Sivas'ımızda hiç tünel yoktu, 3,8 kilometre uzunluğunda 3 tünel inşa ettik. Şu anda da 41 milyar 404 milyon lira proje bedeli ile 21 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz. Bunların en önemlilerinden ikisi, açılışı için bir araya geldiğimiz Yağdonduran Tüneli ve bağlantı yolu ile Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı projelerimizdir."

Açılışı yapılan Yağdonduran Tüneli'nin önemini vurgulayan Uraloğlu, "1750 metre rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde hayata geçirdiğimiz 850 metre tünel, 717 metre aç-kapa yapısı olmak üzere toplam 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli'ni bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, çift tüplü olarak inşa ettik. 1674 metre kotunda başlayan tünelimiz yüzde 2 eğimle devam ederek 1705 metre kotunda sona eriyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, tünel projesinin toplam uzunluğunun bağlantı yolları ile 5 kilometreye ulaştığını, kış aylarında yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle zaman zaman aksayan ulaşımı, tünel konforuyla kesintisiz hale getirdiklerini aktardı.

- Yağdonduran Tüneli, yolu 2,2 kilometre kısalttı

Özellikle ağır taşıt trafiği tarafından önce tırmanarak ardından inilerek zorlukla aşılan güzergahta daha hızlı ve güvenli ulaşım tesis ettiklerini anlatan Uraloğlu, "Güzergah üzerinde bulunan keskin virajlar ve dik rampaları standartlara uygun hale getirdik. Ayrıca Sivas-Malatya ulaşımının yanında ülkemizin güneyi ile kuzeyi arasında yüksek standartlı kara yolu bağlantısı tesis ederek, sanayi, ticari ve tarımsal ürünlerin daha hızlı nakledilmesini sağladık." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, Yağdonduran Tüneli'nin inşa edilmesi ve mevcut yolda yürütülen çalışmalar sayesinde güzergahı 2,2 kilometre kısaltarak, seyahat süresini 40 dakikadan 30 dakikaya indirdiklerini belirterek, "Böylece bu yolumuz ile zamandan 110,4 milyon lira, akaryakıttan 142,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 253,1 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 10 bin 200 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız." dedi.

- "Trafiği, kesintisiz hale getirerek bölgeyi rahatlattık"

Sivas'ın yerel trafiğin yanında ciddi bir transit trafik yüküne de sahip bir şehir olduğuna değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Sivas şehir merkezi ile Numune Hastanesi'ni bağlayan güzergahın D-200 Devlet Yolu ile kesiştiği noktada Numune Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağı'nı da inşa ettik. Her gün 40 bine yakın aracın geçiş yaptığı ve sinyalizasyon ile dur-kalk yaparak ilerleyen trafiği, kesintisiz hale getirerek bölgeyi rahatlattık. Hastalarımızın, sağlık personeli ve ziyaretçilerin Numune Hastanesi'ne güvenli ve konforlu erişimini sağladık. Özellikle zamanla yarışılan acil durumlarda ambulans ve hasta nakil araçlarının hastaneye hızlı ulaşımını tesis ettik. Kavşağımız ile zamandan 191 milyon lira, akaryakıttan 5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 196 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 396 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."

Uraloğlu, bakanlığın yanı sıra Sivas Belediyesinin de kent içi trafiğini rahatlatan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Alibaba-Kılavuz Bağlantı yolu olmak üzere iki büyük projeyi Sivas'a kazandırdığını kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla Cumhuriyet Üniversitesi'ne ulaşımın çok daha kısa, kolay ve konforlu bir hale getirildiğine işaret eden Uraloğlu, "Alibaba-Kılavuz Bağlantı yoluyla da Alibaba Mahallesi'ndeki Aşık Veysel Bulvarı ile Kılavuz'daki Necmettin Erbakan Bulvarı birbirine bağlandı. Ayrıca bulvar boyunca oluşturulan koşu ve bisiklet yolu ile vatandaşların bölgede spor yapmalarına da imkan sağladı." dedi.

- "74 yıl aradan sonra TÜRASAŞ'ta ilk fabrikayı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"

Ankara-Sivas hızlı tren hattı kapsamında inşa edilen Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının yeni hızlı tren garlarını bugün hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Bugün Sivas'a çok büyük bir müjdeyle geldik. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nün yeni Boji Üretim Fabrikası'nın açılışını gerçekleştireceğiz. Demir yolu araçlarının en önemli bileşeni olan boji üretim fabrikasını açarak 74 yıl aradan sonra TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'ne ilk fabrikayı kazandırmanın da gururunu yaşıyoruz. Fabrikamız istihdamın ve üretimin yanında demir yolu yan sanayinin gelişmesine de katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise ulaşım projeleriyle Sivas'ın trafiğinin rahatlayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan liderliğinde 22 yıldır Sivas'ın önemli hizmetler aldığını anlatan Güler, "Bu çalışmalar kapsamında Ankara-Sivas hızlı tren projesinin açılışını yaptık. Özellikle iç turizm noktasında geçmişten bugüne 2-3 kat artış yaşandı." diye konuştu.

Güler, hizmetlerin Sivas'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Uraloğlu, kullandığı TOGG ile açılışı yapılan Çayboyu Yolu'nu geçti.

Bakan Uraloğlu, törenin ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.