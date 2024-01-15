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Dünya

Bakanlık duyurdu: 600 milyon dolar yatırım yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024-2030 yıllarında enerji verimliliğini artırmak için tarım sektörüne 600 milyon dolar yatırım yapılacağını bildirdi.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
Bakanlık duyurdu: 600 milyon dolar yatırım yapılacak
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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile tarımsal faaliyetlerin etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilmesine destek olacağız." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, 2024-2030 dönemindeki eylem planı kapsamında tarım sektörüne ilişkin bilgileri içeren grafiğe yer verildi.

Grafikte yer alan verilere göre, söz konusu dönemde tarım sektörüne toplam 600 milyon dolar yatırım yapılacak.

Yenilenebilir enerji kullanımları kapsamında sulama, tarımsal üretim ve depolama alanlarında atık ısı geri kazanımı ile ısıtma, soğutma ve havalandırma teknikleri uygulanacak.

Enerji verimliliğine yönelik yapılan çalışmalar sonucu söz konusu dönemde 1 milyon ton eşdeğeri petrol enerji tasarrufu ve 2,8 milyon ton emisyon azaltımı sağlanacak.

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