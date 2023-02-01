İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2023 Çarşamba / 11 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8243
  • EURO
    20,4824
  • ALTIN
    1164.23
  • BIST100
    4998.09
Dünya

Bakanlık duyurdu: Almanya ilk sırada

Türkiye'ye 2022'de en çok ziyaretçi gönderen ülke, 5 milyon 679 bin 194 kişiyle Almanya oldu.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
Bakanlık duyurdu: Almanya ilk sırada
ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanlığının sitesinde yer alan duyuruya göre, yabancı ziyaretçi sayısında 2022'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,33 artış oldu.

2022'de bir önceki yıla oranla yüzde 71,07 artışla 51 milyon 387 bin 513 ziyaretçi Türkiye'de ağırlandı.

- ALMANYA İLK SIRADA

Ocak-Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında, 5 milyon 679 bin 194 kişiyle Almanya ilk sırada yer aldı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,74 artışın olduğu Almanya'yı, yüzde 11,74 artış ve 5 milyon 232 bin 611 kişiyle Rusya, yüzde 7,56 artış ve 3 milyon 370 bin 739 kişiyle İngiltere takip etti. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

- YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI ARALIKTA YÜZDE 26,79 ARTTI

Türkiye'yi 2022'nin aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,79 arttı ve 2 milyon 399 bin 441 olarak gerçekleşti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.