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Bakıri: İran ordusu, ABD'nin maceracı tavırlarını takip ediyor

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri `Direniş, İsar ve Zafer Günü´ ve Hürremşehr şehrinin kurtarılmasının yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

  • DHA
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İran haber ajansı IRNA´da yer alan habere göre, `Direniş, İsar ve Zafer´ günü ve Hürremşehr şehrinin kurtarılmasının yıl dönümünde bir mesaj yayınlayan Bakıri, "Düşmanlarımız bilmelidir ki İran ordusu, düşmanlarının; özellikle de ABD yönetiminin hilelerini ve maceracı tavırlarını takip ediyor olacaktır. ABD´nin küstah tehditlerine karşı koymanın yarattığı yeni şartlar tüm İranlıları teyakkuzda olmaya sevk etmektedir" ifadelerini kullandı.
 
Bakıri, 8 yıl süren Irak´ın İran işgali sırasında, Irak kuvvetleri tarafından 19 ay işgal altında kalan Hürremşehr şehrinin 24 Mayıs 1982´de kurtarılmasının yıl dönümüne dair ise "Hürremşehr şehrinin kurtarılışı İran tarihinde kayıtlara, `Ulusal direniş, İsar ve Zafer Günü´ olarak geçmiştir" dedi.

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

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