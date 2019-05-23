Bakıri: İran ordusu, ABD'nin maceracı tavırlarını takip ediyor

İran haber ajansı IRNA´da yer alan habere göre, `Direniş, İsar ve Zafer´ günü ve Hürremşehr şehrinin kurtarılmasının yıl dönümünde bir mesaj yayınlayan Bakıri, "Düşmanlarımız bilmelidir ki İran ordusu, düşmanlarının; özellikle de ABD yönetiminin hilelerini ve maceracı tavırlarını takip ediyor olacaktır. ABD´nin küstah tehditlerine karşı koymanın yarattığı yeni şartlar tüm İranlıları teyakkuzda olmaya sevk etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakıri, 8 yıl süren Irak´ın İran işgali sırasında, Irak kuvvetleri tarafından 19 ay işgal altında kalan Hürremşehr şehrinin 24 Mayıs 1982´de kurtarılmasının yıl dönümüne dair ise "Hürremşehr şehrinin kurtarılışı İran tarihinde kayıtlara, `Ulusal direniş, İsar ve Zafer Günü´ olarak geçmiştir" dedi.