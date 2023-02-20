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Dünya

Bakü'de iki ülke arasında önemli görüşme

Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Giorgi Matiashvili'nin Bakü temasları kapsamında, Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki askeri iş birliklerine ilişkin konular müzakere edildi.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 17:19 - Güncelleme:
Bakü'de iki ülke arasında önemli görüşme
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Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Giorgi Matiashvili, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Tümgeneral Matiashvili, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü ve Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki askeri iş birliği konularını ele aldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve askeri eğitim, lojistik destek, askeri teçhizat alım-satımı gibi konuların ele alındığı belirtildi.

İki ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgede istikrar ve güvenliği artırmaya yönelik önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

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