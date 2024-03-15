İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2024 Cuma / 6 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2114
  • EURO
    35,0934
  • ALTIN
    2243.3
  • BIST100
    8870.13
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan zirvesi! ''Çok ciddi sonuçlara neden olacak haberlere tanık olacağız''
Dünya

Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan zirvesi! ''Çok ciddi sonuçlara neden olacak haberlere tanık olacağız''

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk ve Gürcü mevkidaşlarıyla ekonomi, ticaret, yatırım, ulaşım, tarım, yüksek teknolojiler ve turizm alanlarındaki yeni projeleri konuştuklarını belirterek, 'Yakın dönemde bir dizi yeni ve çok ciddi sonuçlara neden olacak haberlere tanık olacağız.' dedi.

AA15 Mart 2024 Cuma 11:09 - Güncelleme:
Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan zirvesi! ''Çok ciddi sonuçlara neden olacak haberlere tanık olacağız''
ABONE OL

Bayramov, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı sonrasında mevkidaşları Hakan Fidan ve İlia Darçiaşvili ile ortak basın toplantısında konuştu.

Üç ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Bayramov, "Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin gündemi çok yönlü ve zengindir, aynı zamanda birçok ülkeye örnek niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Bayramov, ilişkilerin daha da pekiştirilmesi ve geliştirilmesi için Bakü Bildirisini imzaladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Ekonomik ilişkilerimizin dinamizmi siyasi diyalogla tam uygun şekilde ilerliyor. Hazar ve Karadeniz havzalarını kapsayan geniş coğrafyada Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan ekonomik üçgeni şekillenmiştir. Ortak çabalarımızla bölge kapsamına çıkarak daha geniş coğrafyayı kapsayan enerji ve ulaştırma haritalarını şekillendiren ve önemli ölçüde değiştiren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Gaz Koridoru gibi projeler artık realitedir."

Azerbaycan'ın Türkiye ve Gürcistan'da başlıca yatırımcılar arasında bulunduğunu hatırlatan Bayramov, "Ekonomi, ticaret, yatırım, ulaşım, tarım, yüksek teknolojiler ve turizm alanlarındaki projeleri müzakere ettik. Yeni projeleri konuştuk. Yakın dönemde bir dizi yeni ve çok ciddi sonuçlara neden olacak haberlere tanık olacağız." diye konuştu.

Bayramov, yenilenebilir enerji alanındaki girişimlerden de bahsederek geleneksel enerjideki ilişkilerin yenilenebilir enerjide de sürdürüleceğine inandıklarını vurguladı.

Mevkidaşlarını Ermenistan'la çatışma sonrasındaki durum, imar ve ihya çalışmaları, mayın temizleme faaliyetleri hususunda bilgilendirdiğini aktaran Bayramov, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği tam sağlandığı için Ermenistan'la barış için tarihi şans doğdu. Azerbaycan bu hususta adımlarını atıyor. Bölgesel barış ve istikrar için uluslararası hukukun kuralları uygulanmalıdır. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'daki intikamcı güçleri engellemelidir." diye konuştu.

  • Ceyhun Bayramov
  • Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı
  • azerbaycan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.