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Dünya

''Baltic Pipe'' açıldı: Norveç'ten Polonya'ya doğal gaz taşıyacak

Norveç doğal gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak 'Baltic Pipe' doğal gaz boru hattının açılış töreni gerçekleştirildi.

AA27 Eylül 2022 Salı 15:03 - Güncelleme:
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Polonya'nın Goleniow kentinde düzenlenen törene, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen katıldı.

Morawiecki, açılış töreninde yaptığı konuşmada, doğal gaz alanında Rus egemenliğinin bugün sona ereceğini belirterek, "Yeni bir egemenlik, enerji özgürlüğü ve artan enerji güvenliği çağına giriyoruz. Güvenlik, iş birliğinden gelir. Dünyaya, iş birliği ve dayanışma yoluyla kıtamızın güvenlik ve enerji egemenliğini artırmanın mümkün olduğunu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Morawiecki, söz konusu boru hattının özgürlük, egemenlik, güven ve barışı sembolize ettiğini vurguladı.

Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak boru hattında gaz iletimi 1 Ekim'de başlayacak.

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