Bangladeş, Gazze'ye insani yardım gönderdi

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen'in yardım malzemelerini Filistin'in Dakka Büyükelçisi Yousef SY Ramadan'a teslim ettiği bildirildi.

Açıklamada, insani krizle karşı karşıya kalan Filistinlilere yönelik yardım malzemelerinin ilk bölümünün uçakla Mısır'a gönderildiği aktarıldı.

Yardımların Gazze'ye ulaştırılması için Bangladeş'in Kahire Büyükelçiliğinin, Mısır ve Filistinli yetkilerle koordinasyon halinde olduğu ifade edildi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 19'u Filistinli, 3'ü İsrailli ve 1'i Lübnanlı olmak üzere 23 gazeteci yaşamını yitirdi.



İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.