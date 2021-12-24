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Dünya

Bangladeş'te korkunç olay: En az 30 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te feribotta çıkan yangında en az 30 kişi hayatını kaybetti.

AA24 Aralık 2021 Cuma 08:17 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 08:28
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Bangladeş'te bir yolcu feribotunda çıkan yangında en az 30 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın Hizmetleri ve Sivil Savunma Karagahı yetkililerinden Lima Khanam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Sugandha Nehri'nde bir yolcu feribotunda sabah erken saatlerde yangın çıktığını söyledi.

Khanam, kurtarma çalışmalarında 30 yanmış ceset bulduklarını, 65 yolcunun da kurtarıldığını ifade etti.

Kurtarılan yolcuların vücudunda yanıklar olduğunu aktaran Khanam, kazayla ilgili arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Khanam, feribotta yangın çıkınca bazı yolcuların nehre atladığı bilgisini de paylaştı.

Yetkililer, ölü sayının artmasından endişe ediyor.

Emniyet yetkilisi Khalilur Rahman, yaptığı basın açıklamasında, perşembe akşamı en az 500 yolcusuyla başkent Dakka'dan hareket eden feribotun Barguna bölgesine doğru ilerlediğini söyledi.

Rahman, birçok yolcunun nehre atlayıp yüzerek karaya çıktığını ve yangından kurtulduğunu belirtti.

Yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi edildiğini kaydeden Rahman, durumu ağır olanların Dakka'daki hastanelere sevk edileceğini dile getirdi.

İtfaiye Departmanı, yangının çıkış nedenine dair soruşturmanın arama kurtarma çalışmalarının sonlanmasının ardından başlatılacağını duyurdu.

Birçok nehrin bulunduğu Bangladeş'te, yoğun kullanılan deniz ulaşımında feribot kazaları oldukça sık yaşanıyor.

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