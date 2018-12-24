Bangladeş'te seçim öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, ordunun halkla ilişkiler bürosundan yapılan açıklamada, bugünden itibaren binlerce askerin ülkenin çeşitli bölgelerine konuşlanmaya başladığı bildirildi.

Açıklamada askerlerin 2 Ocak'a kadar görevleri başında olacakları belirtildi.

Bangladeş Seçim Komisyonu, ülkede genel seçimin 30 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.