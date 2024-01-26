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Dünya

Bangladeş'te yatılı okul dolandırıcılığı! Evlatlık verilen çocuklarla ilgili soruşturma başlatıldı

Bangladeş 1970'lerde ailelerinden onay alınmadan yurt dışındaki kişilere evlatlık verilen çocuklara ilişkin soruşturma başlattı.

AA26 Ocak 2024 Cuma 13:13 - Güncelleme:
Bangladeş'te yatılı okul dolandırıcılığı! Evlatlık verilen çocuklarla ilgili soruşturma başlatıldı
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The Guardian gazetesinin haberine göre, Bangladeş polisi, 1970'lerde çocukların, ailelerinin rızası alınmadan yurt dışındaki kişilere evlatlık verildiğine yönelik haberlerin ardından olaya ilişkin soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında "yatılı okul dolandırıcılığı" olarak bilinen bir yöntemle yemek, barınma ve eğitim için yatılı okul ve yetimhane gibi yerlerde çocukların ailelerinden nasıl koparıldığı araştırılacak.

Polis yetkilisi Tahsin Mashroof Hossain Mashfi, gazeteye yaptığı açıklamada, olayın gündeme getirilmesinin derin bir sorumluluk duygusunu ortaya çıkardığını belirterek, "Adil ve tarafsız soruşturma yürütmeyi ve ulusun iyileşme sürecine anlamlı katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz." diye konuştu.

Bu olayın mağdurlarından Bangladeş asıllı Hollanda vatandaşı Kana Verheul, Bangladeş yönetiminin, evlat edinilenlerle işbirliği yapmasını ve aileleriyle bir araya gelebilmeleri için destek vermesini umduğunu söyledi.

Benzer şekilde bebeği 1970'li yılların sonunda kaybolan Nur Jahan ise Bangladeş polisinin aldığı karardan dolayı memnuniyetini dile getirdi ve adaletin yerini bulacağına inanmak istediğini kaydetti.

Jahan, "Neredeyse yarım asır oldu ve ben halen çocuğumu geri almaya yaklaşamadım." dedi.

Habere göre, "Büyük Kurtuluş Savaşı" ile 1971'de bağımsızlığını elde etmesinden bir süre sonra Bangladeş'te, yabancılara ülke genelindeki yetimhanelere bırakılan bebekleri evlat edinmelerine izin veren bir yasa yürürlüğe girmişti.

Yasanın yürürlüğe girmesini takip eden 10 yıl içinde binlerce bebek, ailelerinin rızası alınmadan yabancılar tarafından evlat edinilmişti.

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