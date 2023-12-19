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Dünya

Bangladeş'ten İİT'ye Gazze çağrısı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT), Gazze'de barışın tesis edilmesi için ortak çalışma çağrısında bulundu.

AA19 Aralık 2023 Salı 19:55 - Güncelleme:
Bangladeş'ten İİT'ye Gazze çağrısı
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Katar'ın Dakka Büyükelçisi Seraya Ali Mahdi Saeed Al-Qahtan ile konuşan Hasina, Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İİT üyesi ülkeler Gazze'de barışı tesis etmek için birlikte çalışmalı." ifadesini kullanan Hasina, "Gazze'de inisiyatif alan Katarlı yetkililere" teşekkür etti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

  • Şeyh Hasina
  • Gazzede barış
  • İİT işbirliği

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