İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6157
  • EURO
    50,215
  • ALTIN
    5834.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Barrack'ın açıklamaları Lübnan'ı öfkelendirdi: Asla kabul edilemez ve büyük bir hata
Dünya

Barrack'ın açıklamaları Lübnan'ı öfkelendirdi: Asla kabul edilemez ve büyük bir hata

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamasına tepki göstererek, 'Barrack'ın Lübnan'ın Suriye'ye ilhak edilmesine yönelik sözleri asla kabul edilemez ve büyük bir hatadır.' dedi.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 18:10 - Güncelleme:
Barrack'ın açıklamaları Lübnan'ı öfkelendirdi: Asla kabul edilemez ve büyük bir hata
ABONE OL

Meclis Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, Beyrut'taki konutunda Basın Sendikası'ndan bir heyeti kabul etti.

Batılı diplomatların Lübnan'a yönelik tehditlerine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Berri, "Hiç kimse Lübnanlıları tehdit edemez. Barrack'ın Lübnan'ın Suriye'ye ilhak edilmesine yönelik sözleri asla kabul edilemez ve büyük bir hatadır." ifadelerini kullandı.

BARRACK'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD'li Büyükelçi Barrack, 7 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen bir panelde, "Lübnan ile Suriye'yi bir araya getirmemiz ve iki kadim ve güzel medeniyeti uyumlu hale getirmemiz gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

Berri ayrıca Lübnan ile İsrail arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes kapsamında kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesi toplantılarına katılan Lübnan heyetine sivil bir temsilcinin atanmasına karşı olmadığını belirterek, ateşkesin uygulanmasının şart olduğunu vurguladı.

Ülkesinin ateşkes anlaşmasına uyduğunu kaydeden Berri, İsrail tarafının ise bu anlaşmayı yaklaşık bin 100 kez ihlal ettiğini aktardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.