İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2024 Pazartesi / 19 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2811
  • EURO
    32,9534
  • ALTIN
    1968.42
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Barzani ABD üssüne yönelik saldırıyı kınadı
Dünya

Barzani ABD üssüne yönelik saldırıyı kınadı

IKBY Başkanı Barzani, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki ABD askerlerine yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 04:32 - Güncelleme:
Barzani ABD üssüne yönelik saldırıyı kınadı
ABONE OL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ürdün'ün kuzeydoğusunda ABD güçlerine yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Barzani, "Bu zor zamanda ABD halkının yanında olduklarını" belirtti.

ABD GÜÇLERİNE YÖNELİK İHA İLE DÜZENLENEN SALDIRI

ABD Başkanı Joe Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

  • Barzani
  • Kınama
  • Saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.