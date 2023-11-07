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Dünya

Başbakan İbrahim'den ABD'ye Hamas çıkışı: Kabul etmeyeceğiz

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'de, yabancı devletlerin Hamas'a finans desteğinde bulunmasını önlemek için sunulan yasa tasarısına ilişkin, ülkesinin tek taraflı yaptırımları kabul etmeyeceğini söyledi.

AA7 Kasım 2023 Salı 10:43 - Güncelleme:
Başbakan İbrahim'den ABD'ye Hamas çıkışı: Kabul etmeyeceğiz
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Malay Mail'in haberine göre Enver, ABD Temsilciler Meclisinde geçen hafta onaylanan ve Senatonun onayını bekleyen, "Hamas'a Uluslararası Finansman Sağlanmasını Önleme Yasası" başlıklı yasa tasarına ilişkin Parlamento'ya yazılı değerlendirme gönderdi.

Malezya Hükümetinin, söz konusu yasa tasarısını yakından takip ettiğini belirten Enver, yalnızca Hamas'a ya da İslami Cihad'a destek sağladığının kanıtlanması durumunda, Malezya'nın bu yasadan etkilenebileceğini kaydetti.

Enver, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail ile diplomatik ilişkileri olmayan Malezya, sık sık "iki devletli çözüm" vurgusu yapıyor.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da 1 İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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