İngiltere Başbakanı Theresa May için güven oylaması yapılabilir

Reuters haber ajansının İngiliz basınından aktardığına göre, İngiltere Başbakanı Theresa May hakkında güven oylaması yapılabilmesi için 48 imza Muhafazakar Parti tarafından toplandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile üzerinde mutabakata vardığı Brexit metni, Londra'da siyasi krize neden olmuştu. Aralarından Brexit'ten sorumlu Devlet Bakanı Dominic Raab'ın da bulunduğu 4 bakan istifasını verirken, Muhafazakar Parti milletvekilleri Theresa May'e karşı harekete geçmiş ve güven oylaması için imza toplamaya başlamıştı.