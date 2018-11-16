İngiltere Başbakanı Theresa May için güven oylaması yapılabilir
İngiliz basını, İngiltere Başbakanı May hakkında güven oylaması yapılabilmesi için gereken 48 imzanın Muhafazakar Parti tarafından toplandığını iddia etti.
- star.com.tr
Reuters haber ajansının İngiliz basınından aktardığına göre, İngiltere Başbakanı Theresa May hakkında güven oylaması yapılabilmesi için 48 imza Muhafazakar Parti tarafından toplandı.
İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile üzerinde mutabakata vardığı Brexit metni, Londra'da siyasi krize neden olmuştu. Aralarından Brexit'ten sorumlu Devlet Bakanı Dominic Raab'ın da bulunduğu 4 bakan istifasını verirken, Muhafazakar Parti milletvekilleri Theresa May'e karşı harekete geçmiş ve güven oylaması için imza toplamaya başlamıştı.
Muhafazakar Parti'nin tüzüğü gereği güven oylamasının yapılabilmesi için 48 milletvekili imza vermeli. Muhafazakar Partili bir başbakanın güven oylamasını kaybetmesi durumunda istifa etmesi gerekiyor.
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