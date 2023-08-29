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Dünya

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın Prigojin'in ölümüyle ilgili şakası panele damga vurdu

Slovenya'da 18. Bled Stratejik Forumu kapsamında Batı Balkan ülkelerinin başbakanlarının katılımıyla düzenlenen panele Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın yaptığı şaka damga vurdu.

AA29 Ağustos 2023 Salı 15:14 - Güncelleme:
Arnavutluk Başbakanı Rama'nın Prigojin'in ölümüyle ilgili şakası panele damga vurdu
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Arnavutluk Başbakanı Rama'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağzından Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ölümüyle ilgili yaptığı şaka sonrası salondan kahkahalar yükseldi.

Rama, ironi yaparak Rusya Başbakanı'nın, Putin'e ülkenin batısı ile doğusu arasındaki saat farkından dolayı yakındığını söyledi.

Rama, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın saatini birleştirmek için müzakere yaptığını duydunuz mu bilmiyorum. Çünkü ülkenin bir tarafı ile diğer tarafı arasında 9 saat fark var ve Başbakan, Putin'e giderek 'Sayın Başkan bir sorunumuz var' dedi. Ailemi tatile gönderdim ve onlara 'iyi geceler' demek için aradım ancak orada sabah olmuş, kumsaldalar. Yıl dönümünü kutlamak için Olaf Scholz'u aradım, yarın olduğunu söyledi. Yeni yıl için Şi Cinping'i aradım ve hala eski yıl olduğunu söyledi. Putin de 'Evet, bu benim de başıma geldi, kayıplarından dolayı üzgün olduğumu söylemek için Prigojin'in ailesini aradım ama uçak henüz kalkmamıştı' dedi."

18. Bled Stratejik Forumu, Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'da ülkenin doğal güzelliklerinden biri olan Bled Gölü'nün de yer aldığı Bled şehrinde "Küresel güvenlik için dayanışma" temasıyla düzenleniyor.

Forum, bugün düzenlenecek panellerin ardından sona erecek.

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