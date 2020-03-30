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Dünya

Johnson'ın testi pozitif çıkınca Başbakanlıktan koşarak kaçmıştı! Kendini karantinaya aldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüse yakalanmasının ardından baş danışmanı Dominic Cummings de hastalık semptomları göstermesi üzerine kendini karantinaya aldı.

IHA30 Mart 2020 Pazartesi 13:34 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 13:35
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Dünyada korona virüsüne yakalanan tek başbakan olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın baş danışmanı Dominic Cummings de koronavirüs semptomları göstermeye başladı. Downing Street’ten yapılan açıklamada, Cummings’in hafta sonu boyunca hastalık semptomları göstermesi nedeniyle kendini karantinaya aldığı ifade edildi.

Cummings, Başbakan Johnson’ın testinin pozitif çıktığını öğrendikten sonra Başbakanlık’tan koşarak kaçarken görüntülenmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock’a Cuma günü yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı. İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty de kendini karantinaya almıştı.

İngiltere’de korona virüs salgını kraliyet ailesine de sıçramış, tahtın varisi Galler Prensi Charles’ın koronaya yakalandığı belirtilmişti. Şuana kadar 19 bin 522 korona virüs vakasının kayıtlara geçtiği İngiltere’de bin 228 kişi hayatını kaybetti.

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