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  • Başkan Erdoğan gündeme getirmişti... 3+3 formatında ilk toplantı Moskova'da yapıldı
Dünya

Başkan Erdoğan gündeme getirmişti... 3+3 formatında ilk toplantı Moskova'da yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2020'de gündeme getirdiği, Kafkasya'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı Moskova'da yapıldı.

AA10 Aralık 2021 Cuma 19:25 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 19:25
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıya Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran'dan dışişleri bakan yardımcılarının katıldığı belirtildi.

Gürcistan'ın ise davet edilmesine rağmen toplantıya katılmadığı bildirilen açıklamada, "Toplantıda çok yönlü bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik beklentiler ele alındı. Platformun çalışmalarının, tüm katılımcıları ilgilendiren konulara odaklanması kararlaştırıldı. Buna güven artırıcı önlemler, ticaret ve ekonomi, ulaşım ve kültürel-insani alanlarda etkileşim ve ortak zorluklara ve tehditlere karşı mücadele dahildir." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda, ileriye yönelik adımların ve gelecekteki çalışma planlarının da istişare edildiği vurgulanan açıklamada, 5 ülkenin temsilcilerinin platformun çalışmalarına katılmaya ilgi duydukları kaydedildi.

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