Başkan Erdoğan, Rusya'da

Başkan Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti Rusya’ya ulaştı. Başkan Erdoğan, Moskova Vnukovo Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MİT Başkanı Hakan Fidan, Sözcü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.