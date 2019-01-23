Başkan Erdoğan, Rusya'da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan özel uçak 'TC-TUR' ile Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
- İHA
Başkan Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti Rusya’ya ulaştı. Başkan Erdoğan, Moskova Vnukovo Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MİT Başkanı Hakan Fidan, Sözcü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.