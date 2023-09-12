Başkan Erdoğan'ın hassasiyetini böyle duyurdular: İsrail'e ders veriyor

Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi, Tahıl Koridoru ve G20'deki başarılı diplomasisi dünya basınında dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak İsrail basını Haaretz gazetesi, Başkan Erdoğan'ın dünya siyasetinde izlediği başarılı politikayı yakın takibe aldı.

"BAŞKAN ERDOĞAN İSRAİL'E DERS VERİYOR"

Haaretz gazetesi, İsrail'i eleştiren Başkan Erdoğan'ı öven "(Başkan)Erdoğan İsrail'e Liberalizm Dersi Veriyor' başlığı ile bir makale kaleme aldı. Söz konusu makale Zvi Bar'el imzasıyla yayımlandı. Gazete, Başkan Erdoğan'ın insan haklarına yönelik hassasiyetine değindiği makalede, Türkiye'nin küresel ölçekte izleyeceği politikayı yazdı. Makalede İsril2in insan haklarını önemsemediğine ama Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ders niteliğinde olduğuna dikkat çekildi.



'(Başkan)Erdoğan aşırı milliyetçilik ile faşizm dahil tavizsiz milliyetçilik arasındaki sınırın nerede olduğunu çok iyi biliyor' denilen yazıda, Erdoğan'ın bu çizgiyi bizzat kendisinin çizdiği ve kimsenin bu çizgiyi geçmesine izin vermediğine vurgu yapıldı. İsrail'den farklı olarak Türkiye'nin Suriyeli mültecilere kapılarını açtığını hatırlatan yazar, Türkiye'nin pek çok mülteciyi Suriye'ye geri gönderdiğini ancak budan önce onlar için Suriye'de evler inşa ettiğini yazdı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmeyi hedeflediğini belirten yazar, 'Türkiye, AB'nin insan hakları mahkemesi üyesidir ve kararlarına genel olarak uymaktadır.' dedi. İsrail için ise durumun bunun zıttı olduğuna dikkat çekilen yazıda 'İsrail'de uluslararası hukuk devletin düşmanı olarak görülüyor' ifadesine yer verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BAŞARILI ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Zvi Bar'el geçtiğimiz döndem aynı gazete için kaleme aldığı yazıda, Erdoğan'ın dünya siyasetindeki rolüne vurgu yapmıştı. Netanyahu Erdoğan'ı Sadece Kıskanabilir' başlıklı yazıda 'Netanyahu'nun aksine, Erdoğan'ın dış politikasını Moskova ile Washington ve Ukrayna ile Rusya arasında yönlendirebilir' ifadesine yer verilmiş ve Türkiye için 'ABD'nin en son dostu oldu' denilmişti.

'Eğer İsrail AB adayı olabilseydi, teklifi neredeyse anında engellenirdi' denilen yazıda İsrail'in Batı dünyasından hızla koptuğu uyarısı yer aldı. Hareetz 'İsrail ve Avrupa'nın değerleri artık aynı değil ve İsrail'in siyasi kültürü Batı galaksisinden hızla kopuyor' uyarısında bulundu ve bu politikanın Türkiye - İsrail ilişkililerini de etkileyebileceğinin altı çizildi.



Hareetz, yayınladığı analizi şu cümle ile sonlandırdı; 'Hatta yakında faşizme ve onun bayraktarlarına karşı konuşmaktan korkmayan Türk rol modelini bile kaybedebilir.'