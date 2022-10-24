Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek verdi: Ambargo ve kısıtlama son bulmalı

Tatar, İstanbul'da Swissotel The Bosphorus'ta "Kalite Türkiye" sloganıyla düzenlenen Global Kalite Zirvesi'nin kapanışına katıldı.

Kıbrıs'ta önceleri "Her şartta bir anlaşmaya mahkumuz" anlayışını savunanların olduğunu hatırlatan Tatar, Kıbrıs Türklerinin böyle bir şeye mahkum olmadığını söyledi.

İKİ AYRI DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Tatar, Kıbrıs Türklerinin bağımsız ve onurlu bir yaşamı hak ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Kıbrıs'ta federasyonu yani Rumlarla bir ortaklığı savunmuyoruz. Çünkü Kıbrıs'ta yeni bir ortaklık federal temelde olacaksa, bu Kıbrıs'taki Türklüğün sonunun başlangıcı olur. Yıllar evvel hep söyledikleri ve yapmak istedikleri şey; Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmaktır. Onun için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Avrupa Birliği'ne alarak, AB içinde serbest dolaşım, serbest yerleşim, özgür sermaye hareketleri dediler. Türkiye, Avrupa Birliği'nde olmadığı için garantörlüğünün modası geçtiği iddialarıyla Kıbrıs'ın güvenliğinin AB mekanizmaları tarafından savunulacağından Türk askerinin adadan çekilmesini istiyorlar. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla Mehmetçiğin Kıbrıs'a çıkması ve yeni bir dönemin başlamasını sıfırla çarpıp Kıbrıs'ı 1974 öncesine geri götürmek bizim asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Türkiye de kabul etmez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta Kıbrıs'ta artık yeni dönemin egemen eşitlik, eşit uluslararası statü haklarının tesciliyle yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bir ortaklık değil, yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliğiyle kuzeydeki de elbette bir Türk devleti olacaktır."

"TÜRKLERE UYGULANAN AMBARGO VE KISITLAMALARIN SON BULMALI"

Kıbrıs'ta bir ortaklığı savunmanın en kolayı olduğunu vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

"Bu bizlerin ulusal çıkarlarına hizmet etmeyen bir anlayışın ürünüdür. Federal çatı altında Rumların, Yunanların egemen olabilecekleri ve gelecekte Girit'e benzer bir durumun Kıbrıs'ta da yaşanması bizler için acı olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM toplantısında söylediği gibi artık Kıbrıs'ta Türklere uygulanan ambargo ve kısıtlamaların son bulması uluslararası toplumdan beklentimizdir. Çünkü uluslararası toplum bizlere yaptığı bu haksızlıklarla bir bakıma zulüm niteliğinde bizleri uluslararası toplumdan koparmaya çalışıyorlar. Biz öyle bir anlaşmaya girsek Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkmasıyla Doğu Akdeniz'i kaybederiz. Doğu Akdeniz'deki hakkımız hukukumuz çok büyük bir yara alır."

Törende KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Diplomasi Başarı Ödülü" verilirken, iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim de ödüle layık görüldü.