Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle yorumladı: Bizim için büyük bir onurdur

KKTC Kurucu Başkanı Rauf Denktaş'ın heykelinin açılışı için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bolu'ya geldi. Bolu'ya giriş yapan Tatar'ın ilk durağı Bolu Valiliği oldu. Valilik ziyaretinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde Ombudsman Şeref Malkoç'un katılımıyla düzenlenen 'Ombudsman Bolulularla Buluşuyor' programına katıldı. Tatar programda konuşma yaparak Azerbaycan, Türkiye ve KKTC'nin Türklük dünyasında yeni bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

"KENDİMİZİ MALUMUNUZ OLDUĞU ÜZERE BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜRÜZ"



Bolu'ya KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş'ın heykelinin açılış töreni için geldiğini ifade eden Tatar, "Kurucu Cumhurbaşkanımız rahmetli Rauf Denktaş'ın büstünün açılış töreni dolayısıyla aldığım bir davet üzerine buradayım. KKTC esasında benim gönlümde Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Kendimizi malumunuz olduğu üzere büyük Türk milletinin bir parçası olarak görürüz. Hep öyle olarak böyle devam edecek. Dolayısıyla Bolu'da bu Anadolu'nun Türkiye'nin en güzel müstesna yerlerinden bir tanesinde bu güzel şehirde sizlere beraber olmak, onun bana nasip olması, böyle bir toplantıda bulunmak ve sizlere kısa da olsa bu hitabı yapmam benim için büyük bir onur, şeref, beni buraya daveti için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE'YE, MİLLETİMİZE OLAN BAĞLILIĞIMIZIN DA ALTINI ÇİZEREK BİR KEZ DAHA İFADE EDİYORUM"



Türkiye'ye ve Türk milletine bağlılıklarını bir kez daha bildiren Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs Türk halkının lideri olarak burada geçmişte yaşadığımız acılar, soykırımlar, göçler ve Kıbrıs adasının bir Yunan adası olması için her türlü mezalime, her türlü girişime karşı baş koyan şehitler veren bedeller ödeyen ve her zaman yanında Anadolu Türkiye'yi gören Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşkanı olarak hitap ederken Anadolu'ya, Türkiye'ye, milletimize olan bağlılığımızın da altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

"100 ÜLKENİN TARAMASINDAN ÇOK DAHA İYİSİ BİZİ TÜRKİYE'NİN TANIMASIDIR"



Dünyanın KKTC'yi tanımadığını ancak Türkiye'nin tanımasının daha önemli olduğunu ifade eden Ersin Tatar, "Şimdi biz dediğim gibi bir mücadele içerisindeyiz. Dünya bizi tanımıyor. Ama hepimiz şöyle diyoruz. Rauf Denktaş da kurucu Cumhurbaşkanımıza öyle diyordu; '100 ülkenin taramasından çok daha iyisi bizi Türkiye'nin tanımasıdır.' Türkiye bizi tanıyor tanımaya da devam ediyor. Bakınız Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin töreninden sonra geçen gün ilk ziyaret ettiği ülke KKTC olmuştur. Bu bizim için büyük bir onurdur. Orada da ifade ettim, kendisine ve güçlü heyetine bizlere sahip çıkmasını. KKTC vardır, var olacaktır, yaşayacaktır. Kıbrıs Türk halkının da Anadolu Türkiye tamamıyla arkasında ve şimdi hamdolsun büyük Türk dünyasının bir parçası olarak en güneydeki bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz'deki varlığımızı sürdürmek, bahtiyarlığı ve mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü coğrafyaya baktığınızda az önce Kıbrıs gazileriyle de buluştuk. Onlara da ifade ettim. Gelecek sene 2024'te 50 sene geçmiş olacak. Kıbrıs Barış harekatından 50 yıl sonra Doğu Akdeniz'de bir cumhuriyetimiz vardır. Türk Devleti vardır. Bunun anlamı çok büyüktür. Hem orada yaşayan sizlerin kardeşleri bizlerin selameti, bizlerin geleceği, bekası, aynı zamanda da bütün Türkiye'nin kendi güvenliği oradan geçmektedir. Çünkü Doğu Akdeniz, mavi vatan, hava sahası, gökler, her türlüsüyle o önemli bölgeler, birtakım jeostratejik jeopolitik, güvenlik meselelerinin her geçen gün daha önem kazandığı o bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle serhat bekçileri olarak Türkiye'yle birlikte var olmanın bizler için ne kadar önemli olduğunu zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz" diye konuştu.

"BİZİM GÖNLÜMÜZDE BİR MİLLET ÜÇ DEVLET AZERBAYCAN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ, KKTC"



Azerbaycan, KKTC ve Türkiye'nin yeni Türklük Dünyası'nın yeni zeminini oluşturduğunu ifade eden Tatar, "Anadolu, İstanbul, Doğu Akdeniz, Kıbrıs... Cumhurbaşkanımıza ziyaretinde de ifade ettik, bizim gönlümüzde bir millet üç devlet: Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bütün bu enerji meselelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin iletim hakları ile, batı dünyasına, Avrupa'ya, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla birlikte Süveyş Kanalı ve Doğu Akdeniz'deki ticaret yollarının orada geçmesi, bu büyük coğrafyada Azerbaycan'dan İstanbul'a kadar uzanan ve en güneyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Türklük dünyasının bana göre yeni zeminini oluşturmaktadır. İşte bu yeni zemin üzerine kendi insanlarımıza hakkıyla, hukukuyla, insan haklarıyla daha müreffeh bir gelecek sunabilirsek, işte gelecek nesiller çok daha sürdürülebilir bir yapı içerisinde, bu coğrafyada milletimizin ecdadına yakışır bir şekilde varlığını sürdürebilecektir. Temennimiz ve dileğimiz bu, bize düşen kendi insanımıza umut vadedebilmek" dedi.