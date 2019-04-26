Başkan Trump’tan Hafter’in Trablus işgaline destek
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolündeki Libya’nın başkenti Trablus’u işgal harekâtı başlatan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli General Halife Hafter’e destek verdiği ortaya çıktı.
İşgal operasyonunun başından beri sessizliğini koruyan ABD’nin tutumuna dair bir haber hazırlayan İngiliz Bloomberg, geçen hafta Trump’ın Hafter’i aradığını bildirdi. Telefon görüşmesinin BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Mısır’ın darbeci lideri Sisi’nin ricası üzerine gerçekleştiği öğrenildi.
20 günde 272 ölü
Bloomberg’e bilgi veren ABD’li diplomatlar, Bloomberg’e Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un daha önce Hafter ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Trablus’a yönelik saldırıya yeşil ışık yaktığını dile getirdi. Öte yandan, BAE destekli General Hafter’e bağlı güçlerin Libya’nın başkenti Trablus’a yönelik 4 Nisan’da başlayan işgal harekatına ilişkin elindeki verileri açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda bugüne kadar 272 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bin 282’sinin yaralandığını duyurdu.
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