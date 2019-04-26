Başkan Trump’tan Hafter’in Trablus işgaline destek

İşgal operasyonunun başından beri sessizliğini koruyan ABD’nin tutumuna dair bir haber hazırlayan İngiliz Bloomberg, geçen hafta Trump’ın Hafter’i aradığını bildirdi. Telefon görüşmesinin BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Mısır’ın darbeci lideri Sisi’nin ricası üzerine gerçekleştiği öğrenildi.

20 günde 272 ölü

Bloomberg’e bilgi veren ABD’li diplomatlar, Bloomberg’e Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un daha önce Hafter ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Trablus’a yönelik saldırıya yeşil ışık yaktığını dile getirdi. Öte yandan, BAE destekli General Hafter’e bağlı güçlerin Libya’nın başkenti Trablus’a yönelik 4 Nisan’da başlayan işgal harekatına ilişkin elindeki verileri açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda bugüne kadar 272 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bin 282’sinin yaralandığını duyurdu.