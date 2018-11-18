Basra’daki gösterileri organize eden din adamı öldürüldü

Irak’ta kamu hizmeti yetersizliği, işsizlik ve yolsuzluğa karşı şiddetli protesto gösterilerine sahne olan petrol zengini Basra kentinde yaşanan faili meçhul cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Kentte düzenlenen gösterilere destek veren din adamı Şeyh Visam el-Garravi, dün gece evinin önünde ailesinin gözleri önünde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Eylül ayında protesto gösterilerinin şiddete dönüştüğü Basra’da, İran Başkonsolosluğu binası başta olmak üzere yaklaşık 20 kamu ve siyasi parti binaları yakılmış, ardından gösteriler dinmişti. Irak’ta son iki gündür gösteriler yeniden yapılırken, daha önce kenti korumak için askeri birlik kurma çağrısında bulunan din adamının öldürülmesi dikkat çekti.

Basra’da yaşanan şiddet olaylarında 3 aylık bilanço yaklaşık 30 ölü ve 700’den fazla yaralı olarak açıklandı.