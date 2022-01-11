Batı Afrika ülkesinde rehine krizi! 7 ay sonra serbest bırakıldı

AA 11 Ocak 2022 Salı 01:29 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 02:24

Kebbi Valiliği Sözcüsü Yahaya Sarki, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejinden 17 Haziran'da silahlı kişilerin kaçırdığı 29 öğrenci ve 1 öğretmenin serbest bırakıldığını ifade etti.

Sarki, öğrencilerin nasıl bırakıldığına ilişkin ayrıntı vermezken, bu kişilerin sağlık kontrolünden sonra ailelerine teslim edileceğini belirtti.

Silahlı kişilerin 17 Haziran 2021'de Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejine düzenlediği saldırıda 2 polis ve 4 öğretmen hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından eyaletteki 7 okulda güvenlik sorunları nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerinde birçok kez okullardan öğrenci kaçırıldı. Okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.