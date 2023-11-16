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Dünya

Batı Kudüs'te işgalci İsrail askeri öldürüldü

Batı Kudüs'te İsrail kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 Filistinlinin ise öldürüldüğü bildirildi.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 20:30 - Güncelleme:
Batı Kudüs'te işgalci İsrail askeri öldürüldü
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İsrail polisinden yapılan açıklamada, Batı Kudüs'te "tünel yolu" olarak adlandırılan kontrol noktası yakınında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, araçla kontrol noktasına yaklaşan 3 saldırganın buradaki İsrail güçlerine ateş açtığı, polisin saldırganları vurarak öldürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ağır yaralanan bir askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırıda 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu, saldırıyı düzenledikleri iddia edilen 3 kişinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde ikamet eden Filistinliler olduğunu kaydetti.

İSRAİL ASKERLERİ BEYTÜLLAHİM'DE BASKIN DÜZENLEDİ

Öte yandan İsrail güçleri saldırının düzenlendiği kontrol noktasının yakınındaki Filistin kenti Beytüllahim'e bağlı Husan beldesine baskın düzenledi.

Görgü tanıklarının AA'ya aktardığına göre, İsrail askerleri, belde sakinlerinin evlerinden çıkmasını engelleyerek bazı evleri bastı ve bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

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